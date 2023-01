El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la UNAM y a su rector, Enrique Graue, de lavarse las manos en torno a la resolución sobre el plagio de la tesis de titulación de la ministra Yasmín Esquivel.

“De todas formas lo vamos a resolver aquí, nomás déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es: hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP. Como Poncio Pilatos, el rector se lavó las manos, pero, claro que está metido, hablando en plata”.

Y volvió a salir en defensa de Esquivel Mossa, asegurando que independientemente de si hubo plagio o no, y de si ella es culpable o no, este asunto está muy vinculado a la politiquería. (Por Arturo García Caudillo)