Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que al defender al INE, la iglesia católica mexicana está actuando en contra del Papa Francisco.

“Hasta la Iglesia Católica está actuando, no toda, desde luego, en contra de ese gran Papa Francisco, que es un papa progresista, defensor de los pobres, no de los potentados, no de los oligarcas, no de los corruptos, no de los antidemocráticos. El Papa Francisco es el dirigente mundial más consecuente en nuestros días, en cuanto a la defensa de causas justas. Por eso ya los voy a acusar a los que están defendiendo a estos potentados y fifís y aspirantes a fifi”.

Negó ser él la causa de la polarización del país, aseguró que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, hay más polarización, e insistió en que el 70 por ciento de la población en México defiende la transformación. (Por Arturo García Caudillo)