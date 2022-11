El retraso en la discusión de la reforma constitucional en materia electoral es lo de menos, pues de cualquier manera, no pasará. De lo que hay que estar pendientes es del anunciado Plan B del presidente de la República, dice el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero.

“Te diría que sí, pero también te diría que tenemos que estar profundamente atentos a lo que habrán de ser su famoso Plan B, sus reformas a las leyes secundarias, porque como lo dijimos, sí nos preocupa que se atrevan, porque ya lo han hecho, a violar la Constitución reformando leyes secundarias. Esto no es una exageración del PAN, esto ya sucedió con la Guardia Nacional. Así es que nosotros no podemos considerar un triunfo hasta que no veamos qué es lo que ellos tienen pensado para las leyes secundarias”.

Y es que la discusión del dictamen aprobado en comisiones, estaba programado para este martes, pero de última hora el coordinador de Morena, Ignacio Mier, anunció que se había pasado para el martes 6 de diciembre, lo cual parece muy extraño. (Por Arturo García Caudillo)