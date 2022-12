Ante las críticas en su contra, que últimamente han arreciado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, asegura que no está luchando contra el partido , sino en favor de su democratización interna.

“Yo no estoy luchando contra el partido, más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen. Yo no voy a luchar contra los militantes del partido. Esta lucha ha sido de frente y en voz alta, pero yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido mucho antes de los dirigentes, incluso, porque los dirigentes cuando fundamos Morena, seguían en el PRD”.

Su único pecado, afirmó, es haber hecho pública su aspiración de suceder a López Obrador en la Presidencia de la República, pero los militantes deben saber que no le está faltando al respeto a nadie, y por tanto, no merece que lo traten con hostilidad. (Por Arturo García Caudillo)