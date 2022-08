Con la liberación de la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles, se confirma que no hay persecución política en México, asegura el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier.

“Sí, para que vean que no hay persecución política en el Estado mexicano, que no hay ni señalamientos ni fobias que animen al Estado mexicano, y cuando digo al Estado mexicano, me refiero no sólo al Gobierno de México, sino incluyo en ello al Poder Judicial y a la propia Fiscalía”.

Por otro lado, pidió confiar en la justicia en relación al proceso que se le sigue al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y confiar en que el caso se llevará a cabo conforme a derecho y en que podría encontrarse el hilo que descubra la madeja. (Por: Arturo García Caudillo)