La transparencia está en riesgo y por eso hay que defender al INAI contra la ofensiva desde el poder, asegura el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Luis Mendoza.

“Cuando entró todo el mundo decía que había que darle la oportunidad, que México no se iba a convertir en Venezuela, que no iba a ser un gobierno represor y lo hemos visto con sus hechos. Y este es el hecho de los más graves que ha pasado, porque está debilitando al INAI, a un órgano autónomo, al cual le está quitando herramientas y le está quitando facultades violentamente porque no le conviene dar cuentas a este gobierno. No quiere transparentar su gasto, no quiere que sepamos toda la información de qué hacen, cómo lo hacen y en qué lo gastan. Y esto es algo gravísimo que está pasando en este país y es una muestra más clara de este gobierno autoritario”.

Por ello, asegura, en beneficio de la democracia, es necesario fortalecer a los órganos autónomos en lugar de disminuirlos. (Por Arturo García Caudillo)