Denuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyo económico de la Embajada de los Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil opositoras a su gobierno como Mexicanos Unidos contra la Corrupción.

“Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía, entonces por eso estamos pidiendo que nos aclaren, porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”.

Y el golpismo, añadió, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del ejército. También acusó a la organización Artículo 19 de recibir apoyo económico del gobierno estadounidense, e informó que por todo esto, la Cancillería presentó una nota diplomática. (Por Arturo García Caudillo)