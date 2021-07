Esta madrugada llegó la segunda medalla bronce para México en los Juegos Olímpicos de Tokio en los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros por conducto de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez quienes terminaron en tercer lugar la prueba. China dominó la prueba y se llevó el oro, mientras que la plata fue para Estados Unidos. aquí las palabras de la jalisciense.

“Vamos a comer apenas, vamos a descansar un poco para bajar la adrenalina y quizá ya empezar a asimilar lo que pasó. Yo lo único que tengo muy presente es que todo se puede lograr, que no hay límites ni de edad ni de tiempo ni de nada, que tarde o temprano llega el resultado. Y que pues nos podemos inspirar unos a otros, si es historia para el país también así como yo me inspiré de unos, que se inspiren de mí y digan sí se puede.”

Esta es la segunda presea de bronce para México en Tokio y la segunda en su carrera para la tapatía, Ale Orozco, quien dice estar feliz por el triunfo.

“Estamos felices, estamos todavía como asimilando lo que pasó. Gaby es medallista olímpica, entra en la historia. Y tú eres dos veces medallista olímpica, ¿cómo las disfrutaste? ¿fueron diferentes? ¿cómo fue? Totalmente distintas, también estoy en shock por las dos, creo que las he vivido de distinta manera. Una a los 15, ahora ya dimensionando y valorando dónde estoy, todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado…entonces estoy muy muy feliz”.

A sus 15 años Ale Orozco consiguió plata en Londres 2012 al lado de a experimentada Paola Espinoza; Ale volverá a competir en la prueba individual el próximo miércoles 4 de agosto. (Por Manuel Trujillo Soriano)