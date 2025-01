Este viernes el Athletic Club de Bilbao dio a conocer que el portero Alex Padilla renovó contrato hasta el 30 de junio de 2029. El documento concluía en 2026, pero ambas partes decidieron ampliar la relación por tres temporadas más.

El debut del portero mexicano ocurrió en la actual temporada en La Liga de España donde jugó cinco partidos; se establece en el comunicado que el sueldo del futbolista dependerá de los objetivos logrados.

Sin embargo, Padilla tiene una oferta de Pumas por lo cual podría ser traspasado en calidad de prestamos por un año, y la renovación es para que no quede libre.

Pumas de manera oficial no ha señalado el futuro de los arquero Julio González y Gil Alcalá, quienes no seguirían. (Por Martín Navarro Vásquez)