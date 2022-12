El gobernador del Estado, Enrique Alfaro indica que no intervendrá en el pleito que protagonizan el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus y el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, junto con el Coordinador de MC en Jalisco, Manuel Romo, de quienes pide su salida del partido..

“Una cosa, este proyecto político se ha construido con mucho esfuerzo. Yo le tengo un enorme respeto a las mujeres y hombres que han dado la cara. Yo no me voy a meter en ese tema, yo lo que digo es que este es un movimiento de mujeres y hombres que merecen nuestro respeto, que yo soy Gobernador y me debo la gente que nos apoyó a la gente”.

Por cierto que el próximo lunes se realiza la Convención Nacional de MC en la capital del país. (Por Claudia Manuela Pérez)