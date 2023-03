Los Tigres fueron derrotados por el América 2-0 en el Volcán. Goles de Jonathan Rodríguez y Leo Suárez para que las Águilas volvieran a ganar ahora con Luis Ángel Malagón como arquero, al continuar la fecha 11 de la Liga MX.

“Los jugadores hicieron un partido perfecto, lo entendieron a la perfección a la hora de explicarles como sucedería el partido. Tal cual lo planificamos tal cual salió. Los protagonistas son los jugadores, si ellos no llevan a cabo la idea de mi cabeza no hubiera sucedido. Tengo unos jugadores extraordinarios. Sabíamos que si teníamos una victoria anímicamente caería muy bien”, dijo el técnico americanista Fernando Ortiz. Y de cara al Clásico ante Chivas el técnico no se metió en polémica: “No voy a hablar, no soy de hablar previo. Nosotros hablamos dentro del campo de juego. Declaraciones serán de parte de ellos, yo no me fijo en eso”. (Por Martín Navarro Vásquez)