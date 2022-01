América presentó a sus 5 refuerzos del torneo: Jonathan dos Santos, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Jorge Meré y Juan Otero

Por otro lado el director deportivo Santiago Baños, dijo que el equipo de las Águilas ha sido el club más perjudicado por los árbitros en los últimos meses.

“Fuimos el equipo más perjudicado por el VAR el torneo pasado, y en este van jugadas polémicas que no nos han beneficiado. Todo es decisión correcta para el señor Brizio, pues bueno. Esperamos que ya no seamos el equipo más perjudicado. Tenemos que ganar contra todo lo que esté en el camino”.

Dijo Baños que al verdadero seguir del América no le interesa saber quién es el presidente del equipo. (Por Martín Navarro Vásquez)