En la Liga MX Femenil se jugó el Clásico Nacional y América se llevó el triunfo al derrotar 2-0 a las Chivas en el Estadio Azteca.

Goles de Sabrina Marie Enciso y Andrea Pereira de penal.

“Considero que lo divido en dos partes: el primer tiempo fue muy parejo, el segundo no lo hicimos bien, no jugamos como me gusta, como solemos hacerlo. No competimos en ninguna fase del partido, tampoco es que hayan tenido muchas, pero fueron contundentes. Debemos de aprender de estas derrotas, nos puede pasar que nos toque un equipo fuerte en Liguilla. Le das la oportunidad al rival y lo aprovechan, debemos ser puntuales en aspectos que fallamos, debemos ser autocríticos para seguir mejorando de cara a la Liguilla”, dijo Juan Pablo Alfaro entrenador de Chivas. Con el triunfo las Rojiblancas perdieron el invicto y además, le dejan el subliderato a las Águilas con 26 puntos, por diferencia de goles.

En otro juego de la jornada 11, Querétaro y Pumas empataron a cero goles. (Por Martín Navarro Vásquez)