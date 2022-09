Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador dos buenas noticias, la primera el descenso en los fallecimientos por Covid, y la segunda, el crecimiento de la economía mexicana.

“Les voy a dar dos buenas, ya hemos tenido días sin fallecimientos por Covid. Después de tanto sufrimiento, pero esa es una muy buena noticia, esa es muy buena noticia. Y la otra buena noticia es que hoy, porque si no a lo mejor no se van a enterar, no va a aparecer en los medios convencionales, hay un crecimiento de la economía en agosto, 2.9, es buena noticia”.

Y en relación a la primera noticia, aseguró que prefería no hacer más comentarios para que no lo critiquen por triunfalista, o que vaya a ocurrir como con el presidente Joe Biden, a quien sus opositores criticaron por decir que ya se había acabado el Covid, cuando que en realidad sólo dijo que por los poco casos que hay ya no puede considerarse una pandemia. (Por Arturo García Caudillo)