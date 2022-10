Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que la intoxicación masiva de adolescentes en Chiapas, Veracruz, Zacatecas e Hidalgo fue producto de la influencia de los medios masivos de comunicación.

“Estamos buscando el origen pero nos llamó mucho la atención de que es un caso, otro, otro, otro, otro. Y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al gobierno, de desprestigio, no. Es un fenómeno que se da, que tiene que ver con medios de comunicación de masas, que puede ser esa la causa. Entonces vamos a esperar, pero sí quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos”.

Comparó el asunto con las protestas de ambientalistas en museos. Explicó que se están realizando los estudios correspondientes al agua que consumieron los jóvenes y descartó la presencia de drogas. (Por Arturo García Caudillo)