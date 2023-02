López Obrador anda como candil de la calle metiéndose en asuntos internos del Perú y no puede ni siquiera resolver el problema de inseguridad en nuestro país, dice el senador perredista, Juan Manuel Fósil.

“¿Qué hacemos metidos en Perú? No podemos controlar la inseguridad pública en el país, no podemos controlar ni las medicinas y ahí vamos a meternos a otros países pues muy mal. E inclusive López Obrador se está excediendo. Me parece que le debe una disculpa pública a la presidenta Dina Boluarte. Ya la acusó de espuria, oígame usted, ¿de cuándo acá estamos señalando así a mandatarios de otros países?”.

Y lo más increíble, dice, es que, por el contrario, da manga ancha y condecora a dictadores como Díaz Canel y otorga contratos millonarios para espionaje a cónsules nicaragüenses. (Por Arturo García Caudillo)