Aunque el caso esté cerrado y no exista un proceso abierto en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador, exige al Gobierno de los Estados Unidos una disculpa pública por el reportaje en el que lo acusan de haber recibido financiamiento del narco durante su campaña del 2006.

“Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada. Sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Yo lo que quiero es que el Gobierno de los Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas tienen que disculparse”.

Por ello arremetió en contra de la DEA; del Premio Pulitzer estadounidense Tim Golden, autor de esta publicación; y de la periodista mexicana Anabel Hernández, quien presentó una investigación paralela sobre los nexos de López Obrador con el narco. (Por Arturo García Caudillo)