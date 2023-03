Del 22 al 25 de marzo se realizará en el centro de Guadalajara, la Séptima Edición del Torneo T21 de Futbol Down con la participación de 22 equipos de diferentes ciudades del país informó el director del COMUDE tapatío, Albino Galván.

“Y queremos hacerlo en el centro y los vamos a hacer en el centro para mandar ese mensaje que la gente pueda participar como espectadores, vamos a tener unas gradas para estar recibiendo a mil 500 personas, estarán participando alrededor de once estados de la República y estaremos también participando de una manera histórica porque no habíamos tenido este número de equipos, estarán participando 22 equipos, 6 equipos más que la edición pasada”.

Jalisco por cierto, es el campeón defensor del Torneo. (Por Manuel Trujillo)