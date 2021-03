El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad, en lo general y en lo particular reformas al Código Penal Federal en materia de maltrato animal, estableciendo penas y sanciones a quienes causen sufrimiento a animales vertebrados. Es la voz del coordinador del PRI, René Juárez.

“Si bien esta reforma establece sanciones para quien maltrate a los animales, también deja en claro la utilidad de los que son comestibles, que forman parte de la cadena alimenticia y nutricional de los seres humanos. Los animales no tienen voz para poder denunciar sus agresiones, pero tienen el derecho a vivir dignamente. Por ello nosotros debemos darles voz y protegerlos a través de este tipo de iniciativas. Con esta reforma no sólo coadyuvamos en la protección de la vida animal, sino también estaremos generando conciencia sobre los derechos que tienen todos los seres vivos”.

Pasa al Senado de la República para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)