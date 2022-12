El árbitro mexicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos fue designado como el juez central del juego de octavos de final que disputarán el martes, las selecciones de Portugal y Suiza.

Esta será la tercera ocasión en que el silbante azteca se encontrará con el astro portugués Ronaldo. El silbante azteca le ha pitado al astro portugués en la copa del mundo de Rusia 2018 y en el mundial de clubes.

En el mundial de Qatar, el mexicano registra dos partidos en los que fungió como juez central y la controversia no ha estado lejos en un par de decisiones, que, tras la revisión en el VAR no pudo eludir. En la fase de grupos lleva tres goles anulados y un par de jugadas en las que decidió no marcar penal. (Por Juan Carlos González / Foto: @CabineSport)