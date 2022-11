México sufrió su primera derrota en el campeonato mundial de futbol de Catar, al caer por dos goles contra cero ante Argentina en duelo del grupo C disputado en la cancha del estadio Lusail.

El conjunto tricolor aguantó el cero por cero hasta el minuto 63, incluso dio la impresión de que podía frenar el ataque de un cuadro sudamericano que no jugó su mejor partido.

Sin embargo y luego de un primer tiempo en donde faltaron emociones en las dos porterías, los tricolores perdieron la marca a Lionel Messi, quien aprovechó y abrió el marcador con un disparo desde afuera del área y pegado al poste de la izquierda.

Vinieron los cambios de México, con la salida de sus jugadores más peligrosos como Alexis Vega y Chucky Lozano, pero la situación no cambió y no tuvo claridad para llegar al marco de los argentinos.

Al 86 y en una jugada de tiro de esquina, los sudamericanos tocaron el balón en corto y otra vez ante la marca floja, Enzo Fernández, clavó un golazo en el ángulo contrario para sentenciar el duelo.

La falta de gol en el cuadro mexicano quedó claramente de manifiesto en este juego donde, los tricolores solo hicieron un tiro directo al marco de la albiceleste. ( Por Juan Carlos González 7 Foto: @miseleccionmx)

