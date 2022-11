Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los consejeros del INE, tras la encuesta sobre la Reforma Electoral, que después de varios meses finalmente hicieron pública.

“Ayer se dio a conocer una encuesta que ellos pagaron. Sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían ocultaron la información. Y ayer sale el Presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que eso era hace dos meses, pero que ha las cosas desde luego, ha cambiado”.

El argumento del INE para no hacer pública la encuesta, es que sólo el 27 por ciento de la población estaba enterada. Por otro lado, López Obrador también se fue nuevamente en contra del Poder Judicial, pues acusa que hay varios jueces que siguen aprovechando los fines de semana para liberar delincuentes. (Por Arturo García Caudillo)