Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, como tampoco será obligatorio para los padres de familia, firmar una carta responsiva.

“¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho: ¡no! Somos libres, prohibido prohibir. No es obligatorio que lleven a los niños a la escuela. Se van a cuidar a los niños y tenemos que correr riesgos en la vida. Todos corremos riesgos. Imagínense si no salimos por que nos podemos enfermar, un mal aire nos afecta, nos da gripa, pulmonía, pus mejor no salimos y ahí estamos encerrados. No. Vamos a salir y a enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien, por que la suerte también juega en esto”.

Y aclaró que tampoco se obligará a los maestros que no quieran dar clases presenciales. (Por Arturo García Caudillo)