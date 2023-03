La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Ramadán, salió en defensa del ex presidente Felipe Calderón, al asegurar que se trata de un perseguido político de la 4T.

“A ver, me parece que es clarísimo que Felipe Calderón es un perseguido político, la cantidad de menciones que durante la Mañanera, a lo largo de esta administración se han hecho en contra de Felipe Calderón, demuestra que para López Obrador, sin lugar a dudas es un adversario al que persigue políticamente, yo no tengo ninguna duda de ello”.

Sin embargo, añadió, en el caso del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, Genaro García Luna, a quien un jurado en Estados Unidos encontró culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico, la Ley tiene que aplicarse, pero ello no significa que Calderón haya estado involucrado o coludido. (Por Arturo García Caudillo)