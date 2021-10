Aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador, que los documentos y la colaboración del ejército sobre el caso Ayotzinapa tiene que ver con la actual administración y no con los años anteriores.

“Yo creo que hubo una mala interpretación. Yo dije que íbamos a entregar los documentos que ha estado poniendo a disposición de la investigación la Secretaría de la Defensa, no los anteriores. Por que se confundió, si los entregaron testados antes. Vamos a buscar los originales para entregarlos bien. Pero los que tenemos ahora, hoy mismo los va a dar a conocer Alejandro”.

Por otro lado, dijo que aún no está clara la causa del incendio de la discoteca Baby O de Acapulco, y no debe descartarse ninguna hipótesis, ni acusar sin pruebas al crimen organizado.

“No se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas. Por que incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron, sin embargo eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso”. (Por Arturo García Caudillo)