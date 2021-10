La decisión del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de separar de su cargo a dos funcionarios municipales violenta la Ley Federal del Trabajo en varios de sus artículos, en particular el 123 apartado B específico para trabajadores del Estado.

De acuerdo con el boletín de prensa enviado anoche por el Ayuntamiento de Tlajomulco los dos empleados separados son familiares del presunto causante del accidente del domingo ocurrido sobre la avenida López Mateos que dejó saldo de tres personas muertas.

El argumento del ayuntamiento es que con su separación se garantizará que no influirán en las indagatorias, sin embargo el municipio no es la instancia que está investigando porque de eso se encarga la fiscalía, además que el propio fiscal rechazó informar si ya se cuenta con la identidad del causante del percance es decir, el municipio tiene información que no ha sido revelada por la fiscalía.

Se buscó la versión del Presidente Municipal de Tlajomulco Salvador Zamora pero su oficina de prensa declinó otorgar alguna entrevista. (Por José Luis Escamilla)