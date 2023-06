Luego de que Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de agresión y de ser un depredador sexual, el actor anunció que ya no participará en la película “Fiesta en la Madriguera”, bajo la producción de Manolo Caro, porque le dará prioridad a limpiar su reputación. Tenoch mencionó que tomó la decisión porque no puede permitir que con estos señalamientos, además de perjudicarlo a él, se manche el trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto.

Por primera vez en la historia de los Premios Ariel, cuatro mujeres competirán en la categoría de Mejor Dirección, ellas son Natalia Beristáin, por Ruido; Michelle Garza Cervera, por Huesera; Alejandra Márquez Abella por El Norte Sobre el Vacío; y Lucía Puenzo, por La Caída, mientras que Alejandro González Iñárritu con Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades es el único hombre nominado en la misma terna. La película Huesera es el filme que obtuvo más candidaturas, con un total de 17, seguida de El Norte del Vacío, con 16. La ceremonia del Ariel 2023 se realizará en septiembre en el Teatro Degollado de Guadalajara.

Luego de que el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que Enrique Iglesias no se podría presentar en la Feria Nacional de San Luis Potosí por un problema de salud y logística, el cantante desmintió la información, asegurando que no fue contratado para el espectáculo, debido a que los organizadores no pudieron cumplir los requerimientos para el show del español, quien además reiteró que está totalmente recuperado de salud y listo para sus próximos conciertos en Albania y Rumania a fin de mes. (Por Katia Plascencia Muciño)