El actor James Franco rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra por conducta sexual inapropiada y admitió que mantuvo relaciones sexuales con estudiantes de su escuela Franco’s Studio. Franco declaró que pensaba, en ese tiempo, que dormir con sus estudiantes estaba bien debido a que era aceptable y consensual.

Pese a las duras críticas que ha recibido tras mostrar su postura frente a la pandemia por Coronavirus, Miguel Bosé reafirmó su negación ante la existencia del virus Covid-19 y se autonombró un salvador de la verdad. El español además dijo que “Después de aplicarse la primera vacuna, se ponen la segunda, la tercera, la cuarta y después el brazalete que ya está en Israel”.

Sebastián Yatra confesó que en alguna ocasión le mandó una canción a Luis Miguel, pero no le contestó. El cantante colombiano explicó que no buscaba una colaboración, sino su opinión como compositor. No obstante, no recibió ninguna respuesta. (Por Katia Plascencia Muciño)