La cantante Britney Spears utilizó sus redes sociales para anunciar que está embarazada, algo que, por su puesto, conmocionó a muchos de sus seguidores. Este bebé será el tercer hijo de la cantante, quien mencionó que no saldrá de su casa para evitar que los paparazzis tomen fotos de su embarazo, y ha decidido hacer yoga para mantenerse sana. Actualmente Britney está comprometida con el actor Sam Asghari.

El actor Johnny Depp y su exesposa, la también actriz Amber Heard, regresaron a los tribunales en Estados Unidos, en un juicio por difamación que presumiblemente se prolongará durante varios días y contará con testigos tan famosos como el actor James Franco o el multimillonario Elon Musk.

Luego de lanzar el sencillo titulado “As It Was”, Harry Styles anunció que el mismo día que estrenó la canción, rompió récord Guinness, ya que fue escuchada más de 16 millones de veces en Spotify. Harry Styles visitará México en noviembre cuando llegue con su “Love On Tour”, en donde seguramente interpretará los temas de su nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 20 de mayo. (Por Katia Plascencia Muciño)