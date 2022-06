Xavier Robles, coguionista de películas como Rojo Amanecer y Las Poquianchis, falleció a los 73 años de edad a causa de complicaciones tras un accidente vehicular. Xavier estaba anunciado esta tarde para presentar en Los Pinos el documental “Ayotzinapa: crónicas de un crimen de Estado”, que dirigió.

Madonna sorprendió a sus fans en Nueva York tras darse un apasionado beso con Tokischa en pleno escenario. La llamada Reina del Pop invitó a la rapera a interpretar con ella el remix de Hung Up y, mientras cantaban, Tokischa le dio un apasionado beso en los labios. Por cierto que, Madonna lanzó “Finally Enough Love”, la edición de 16 pistas de su álbum recopilatorio.

El compositor John Williams conocido por ser el autor de grandes obras musicales de cintas como Tiburón, Star Wars, E.T e Indiana Jones, entre otras, anunció su retiro del cine después de ‘Indiana Jones 5’. Williams, de 90 años, es considerado uno de los mejores compositores debido a su extensa carrera y aclaró que no tiene intenciones en dejar la música, pero sí la realización de soundtraks. (Por Katia Plascencia Muciño)