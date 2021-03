La multipremiada actriz Helen Mirren será la villana de la cinta de Shazam 2: Fury of the Gods, protagonizada por Zachary Levi y dirigida de nuevo por David F. Sandberg. Esta secuela tiene planeado su estreno para el 2 de junio de 2023.

El abogado de la familia de Juan Gabriel, Guillermo Pous, dio a conocer que se prepara una película sobre la vida del cantante como las que se hicieron en años recientes sobre Elton John y Freddie Mercury. También relató que se planea otra serie, que no estaría ligada a la que ya se hizo bajo el nombre de Hasta que te conocí.

La nueva película de Disney y Pixar titulada Luca, no llegará a la pantalla grande, solo a su plataforma de Disney Plus. La cinta se sitúa en la Riviera italiana y cuenta la historia de un niño que vive un verano inolvidable al lado de su mejor amigo y juntos descubren que son en realidad criaturas marinas. (Por Paco Morales González)