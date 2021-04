A diez años de su separación los cantantes Lucero y Mijares se reunirán para ofrecer un concierto titulado “Siempre amigos”, el próximo 22 de mayo y de manera virtual. Los boletos se comenzaron a vender desde hoy con un costo de 500 y 350 pesos. La ex pareja compartirá el escenario con lo mejor de sus repertorios.

El actor Morgan Freeman es parte de una campaña del gobierno de los Estados Unidos, para que la gente tenga confianza en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y acelerar el proceso en el país. Freeman asegura, en un video difundido en redes, no ser científico pero aclara que confía en el biológico y pide al público que por favor no dude en recibir su dosis.

El actor Toño Mauri fue intervenido quirúrgicamente de nueva cuenta, luego de haberse recuperado de Covid-19 y haber superado un trasplante doble de pulmón en febrero pasado. En esta ocasión el procedimiento fue para cerrarle la traqueotomía que se le realizó para que pudiera respirar luego de dicho trasplante. (Por Paco Morales)