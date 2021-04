La empresa Paramount Pictures aun se niega a estrenar sus películas en la pantalla grande, por el riesgo económico que representa. Una de sus cartas fuertes para este año es la cinta The Tomorrow War, que recientemente anunció, se irá a la plataforma de Amazon Prime Video para el mes de julio. Sin embargo hay otros títulos que han sido aplazados de nueva cuenta con la esperanza de que sí se puedan disfrutar en las salas. Tal es el caso de Misión Imposible 7, que del 19 de noviembre próximo, se reprogramó para el 27 de mayo del 2022. De igual manera la cinta Top Gun: Maveric, pasó del 2 de julio al 19 de noviembre de este mismo año.

A través de un comunicado de prensa, la familia Guzmán Pinal dio a conocer que el conflicto generado por las acusaciones de Frida Sofía hacia su abuelo Enrique Guzmán de tocamiento inapropiado cuando era pequeña, se resolverá de forma privada y que optaron por hacerle saber a Frida, fuera de los medios, que la aman y que esperan consiga la ayuda para mejorar su salud mental que dicen, claramente requiere. Aclararon que ya no se darán declaraciones públicas y que no desean participar en la ola de chismes. (Por Paco Morales González)