El actor mexicano Gael García lamentó que la prioridad para quienes gobiernan el mundo, y en específico México, no sea el medioambiente, lo que se demuestra con el presupuesto que se otorga a estos problemas, e instó para que no quede en buenas intenciones, si no que existan acciones.

El músico de salsa y compositor Willie Colón, quien sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en condición grave, ya está en Nueva York, estable y este martes será sometido a varios estudios, así lo reveló su representante. Willin Colón viajaba en autocaravana con su esposa por la región de Carolina del Norte, cuando sufrió el percance el pasado 20 de abril.

Mediante un video en sus redes sociales y después de ganar el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en la película “El Padre”, Anthony Hopkins rindió homenaje a Chadwick Boseman de quien dijo, era un hombre “que nos quitaron demasiado pronto”. Hopkins, de 83 años, se convirtió en la persona de mayor edad en ganar el Oscar. (Por Katia Plascencia Muciño)