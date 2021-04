El músico y compositor, Willie Colón, recurrió a sus redes sociales para desmentir la noticia de que se encontraba estable luego del accidente grave que sufrió y por el que tuvo traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos y fracturas en una vértebra cervical. Colón mencionó que su recuperación será muy larga.

Un juez de Los Ángeles, determinó que las compañías fundadas por Michael Jackson no tienen responsabilidad de proteger a los menores que acusaron al cantante de abuso sexual y tampoco deberán responder legalmente a estas denuncias. Por cierto que los herederos de Jackson también están pendientes de un arbitraje que decidirá si HBO debe indemnizarles por el polémico documental Leaving Neverland, que explora las acusaciones de abusos sexuales contra el “Rey del Pop”.

La cantante Billie Eilish anunció que lanzará su segundo álbum Happier Than Ever el próximo 30 de julio. Eilish explicó recientemente cómo el tiempo de inactividad proporcionado por la pandemia de coronavirus le permitió volver al estudio. (Por Katia Plascencia Muciño)