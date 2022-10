A través de sus redes sociales, el actor Eugenio Derbez reveló que la terapia física que recibe, tras su lesión de hombro, ha sido como una tortura y está harto de sentir dolor todos los días. El también productor aseguró que gracias al amor de su familia, continúa luchando para lograr tener movilidad en su brazo, aunque está consciente que la recuperación será larga.

El director Guillermo del Toro estrenó su versión de Pinocchio en stop-motion en el Festival Internacional de Cine de Morelia y aunque no pudo asistir, el ganador del Óscar envió un video en el que aseguró que “La animación es cine y no un género para niños”.

La cantante Madonna volvió a dar de que hablar al publicar un video en el que se aprecia cómo recibe un curioso frasco que se coloca directamente en la nariz para aspirar su contenido, para después poner los ojos en blanco y sufre un repentino ataque de risa. Sus seguidores le preguntaron si eso eran drogas, a lo que la llamada “Reina del pop” respondió: “¡Wow, no! Soy cristiana”. (Por Katia Plascencia Muciño)