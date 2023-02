Tras dar a luz hace unos meses a su primer hijo, la cantante Rihanna está embarazada nuevamente; así lo confirmó su representante después de que la estrella de la música terminara el Espectáculo de Medio Tiempo anoche en el Super Bowl.

El personaje de Batman en el universo cinematográfico de DC Comics será interpretado por un actor diferente y ya no por Robert Pattinson, así lo confirmó James Gunn, director de la empresa. Hasta el momento no se ha revelado el nombre de quien le dará vida al súper héroe.

Amazon Prime Video, está produciendo una serie Live Action de una versión de Spider-Man en los años 30. Según un reporte, la serie del hombre araña aún no tiene nombre, pero no tendrá nada que ver con Marvel Studios. (Por Kevin Casillas)