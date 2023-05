El actor Johnny Depp se presentó en el Festival de Cine de Cannes con su cinta “Jeanne Du Barry”, con la que recibió 7 minutos de aplausos; sin embargo, comentó que desde que fue expulsado de las franquicias más importantes de Hollywood, como Piratas del Caribe, se dio cuenta que no necesita de esta industria, por lo que no piensa, ni le importa y menos necesita de Hollywood.

A más de un año de que Taylor Hawkins, baterista de Foo Figthers perdiera la vida, en plena gira mundial, la banda de rock de los noventa anunció que, próximamente dará a conocer el nombre de su nuevo integrante. Medios estadounidenses aseguran que se trata de Josh Freese, famoso por haber pertenecido a algunas de las agrupaciones más importantes en el mundo alternativo, entre ellas Guns N’Roses.

Debido a la huelga de escritores y guionistas en Hollywood, los estudios de la serie de The Mandalorian, podría unirse a la lista de producciones afectadas. Anteriormente se había anunciado que series como: Stranger Things, Cobra Kai, American Horror Story, La casa del Dragon y El señor de los anillos: Los anillos de poder, fueron varias de las afectadas por la huelga, ahora le toca al estudio de Lucasfilm poner en pausa sus proyectos de salvar la galaxia. (Por Katia Plascencia Muciño)