La inteligencia artificial hará realidad el deseo de muchos seguidores de The Beatles, ya que en los próximos meses será lanzado un tema inédito que incluye la voz de John Lennon, asesinado en 1980. El exbeatle Paul McCartney reveló que gracias a la Inteligencia Artificial liberaron la voz que John dejó en una maqueta para la realización de la nueva canción, que aún no tiene nombre.

Debido a la euforia por conseguir un boleto para el concierto de Taylor Swift, la boletera Ticketmaster México aclaró que no emitió códigos para acceder al inicio de la venta de los cuatro conciertos de la cantante en el Foro Sol. Algunos fans de Taylor denunciaron que fueron víctimas de fraude al comprar dichos códigos que les vendían supuestos revendedores.

Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía y Shakira, encabezan con nueve nominaciones los Premios Juventud 2023, que se llevarán a cabo el 20 de julio en Puerto Rico. El Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI completan la docena de artistas con más nominaciones a estos premios que reconocen a lo mejor de la música, con reproducciones, innovación, cultura y los artistas que están en tendencia. (Por Katia Plascencia Muciño)