La Academia de la Grabación, creadora de los Premios Grammy, informó una actualización de reglas, entre ellas la reducción de nominados en cuatro categorías y recordó que sus galardones son sólo elegibles para creadores humanos. Las categorías álbum, canción y disco del año y mejor artista nuevo se reducen de 10 a ocho nominados, además y para evitar el uso de Inteligencia Artificial, los Grammy mencionaron que solo los creadores humanos son elegibles para los premios.

La última película de El Hombre Araña: Spider-Man: Across The Spider-Verse fue vetada en los Emiratos Árabes Unidos luego de que en una escena de la cinta hay un afiche con un mensaje de apoyo a los niños transgénero. La película, tenía fecha de estreno para finales de junio en los Emiratos, sin embargo, la distribuidora reveló que la cinta no llegará a las salas en ese país, sin dar más detalles.

A través de las redes sociales se anunció que el 30 de junio saldrá a la venta el nuevo disco de Jenni Rivera que llevará por nombre ‘Misión cumplida’ y servirá como consuelo para todos aquellos fanáticos de la llamada “Diva de banda” que murió hace más de diez años en un accidente aéreo. (Por Katia Plascencia Muciño)