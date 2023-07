Tras revelarse que la saga de Harry Potter tendrá formato de serie de televisión, Daniel Radcliffe quien interpretó al mago en las películas originales, dejó en claro que no está buscando volver al papel que le dio fama internacional y le deseó suerte al equipo de producción en su nuevo enfoque. Afirmó que la serie no necesita de su presencia física para continuar la historia o tener éxito.

A un día de que Drena De Niro compartiera que su hijo Leandro falleció, ahora se ha revelado que su muerte es investigada por sobredosis, pues en el departamento donde fue encontrado el cuerpo descubrieron pastillas que aparentemente podrían ser droga. Drena también compartió en su cuenta de Instagram que al parecer a su hijo le vendieron pastillas que contenían fentanilo, lo que pudo haber causado su muerte.

La empresa Mattel Films, reveló que trabaja en la realización de la película basada en el icónico programa infantil ‘Barney y sus amigos’, sin embargo, no estará dirigida al público infantil, sino a la generación de los millennials. El enfoque que buscan con la cinta son los temas y desafíos que enfrenta esta generación y el desencanto de ser adulto. (Por Katia Plascencia Muciño)