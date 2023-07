Fueron revelados los nominados a los premios Emmy 2023, donde la serie de drama “Succession” es líder con 27 nominaciones, seguida de “The Last of Us” y “The White Lotus”, que alcanzaron 24 y 23 menciones, respectivamente. Además, “El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro” recibió seis nominaciones entre ellas en las categorías de: Diseño de producción, Fotografía, Trajes de época, Maquillaje y edición de sonido. Mientras que “Andor”, protagonizada por Diego Luna, está nominada a mejor serie de drama. La ceremonia de premiación será el 18 de septiembre.

Emily Blunt anunció que se realizará una pausa en su carrera para dedicarle más tiempo a sus hijos de 9 y 7 años, pues no quiere ser una madre ausente. La actriz forma parte del elenco de la película Oppenheimer, que se estrenará el 20 de julio, recientemente estuvo en la alfombra roja de la película en París donde acudió con su esposo John Krasinski.

Después de un largo proceso judicial, un juez de Los Ángeles falló a favor de Lady Gaga y no pagará los 500 mil dólares de recompensa que había prometido para que le regresaran a sus perros luego de haber sido secuestrados. La mujer que la demandó aseguró que no era parte de la banda de delincuentes, sin embargo, las autoridades fallaron a favor de la cantante quien no estará obligada a pagar ni un dólar a la demandante. (Por Katia Plascencia Muciño)