La cantautora Lana Del Rey anunció un segundo concierto en la Ciudad de México, en el Foro Sol el 16 de agosto, pero también agregó dos fechas a su gira por nuestro país. En Monterrey se presentará en el Estadio Banorte el 18 de agosto y en Guadalajara en el Estadio 3 de Marzo el 20 de agosto. Los boletos para el público en general estarán disponibles a partir de este sábado.

A un mes de que Anahí reveló que se perforó el tímpano, la integrante de RBD comentó que si bien está sanando, aún no puede escuchar. A mediados de agosto la agrupación comenzará la gira Soy Rebelde Tour, lo que ha hecho que miles de fans se preocupen porque creen que por el estado de salud de la también actriz se pueden cancelar los shows.

Dwayne Johnson es uno de los actores mejor pagados de 2023, gracias a la cinta Red One, película de acción y comedia dirigida por Jake Kasdan y en la que compartirá planos con Chris Evans. Por su participación, Johnson cobró 50 millones de dólares, el sueldo más alto para cualquier actor por un único rol. Este nuevo récord de Johnson supera en 10 millones de dólares a los 40 millones de dólares que recibió Robert Downey Jr. por su trabajo en Capitán América: Civil War y que también ganó Will Smith por su actuación en Rey Richard. (Por Katia Plascencia Muciño)