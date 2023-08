La cantante Rihanna junto a su pareja A$AP Rocky se convirtieron en papás por segunda ocasión. La pareja le dio la bienvenida a una niña y se sabe que tanto la mamá como la bebé están en perfectas condiciones de salud.

El actor y cantante Drake Bell lanzó su senillo titulado Going Away, un tema que habla como es vivir bajo los reflectores y el deseo de tener una vida normal. La canción formará parte de su nuevo material discográfico que podría estar listo antes de que termine el 2023.

El grupo Paramore canceló el resto de sus conciertos en Norteamérica, como parte de su gira This Is Why, por enfermedad de uno de sus integrantes. Hayley Williams, líder de la agrupación, informó que padece una infección pulmonar que no le permitirá continuar con los shows. (Por Katia Plascencia Muciño)