Alex Lora se convirtió en tendencia en redes sociales al caerse en pleno escenario al patear un balón, afortunadamente el cantante se paró segundos después. Luego del accidente, el líder del TRI dijo que “El Rock and Roll es un deporte” y continuó con su concierto sin ningún problema.

Autoridades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lanzaron un comunicado donde advierten a la población que el concierto de Luis Miguel programado para el próximo 5 de octubre en estadio Víctor Manuel Reyna, no cuenta con los permisos necesarios para realizar eventos de esta magnitud, ya que no está en las mejores condiciones.

La sexta y última temporada de la serie Cobra Kai ya tiene fecha de estreno. La plataforma Netflix reveló que será en septiembre del 2024 cuando la historia de artes marciales llegue a su fin, luego de que tuvieron que retrasar su rodaje y estreno debido a la huelga de escritores y actores que se vivió en Hollywood. Está confirmado que esta será la última temporada de las aventuras de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso. (Por Katia Plascencia Muciño)