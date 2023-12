La cinta Aquaman y el Reino Perdido se convirtió en la más taquillera este fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá. La película de DC y de Warner Bros. protagonizada por Jason Momoa recaudó más de 28 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

A 12 años de la muerte de Amy Winehouse, a causa de una intoxicación alcohólica, su nombre vuelve a la polémica debido a la demanda que presentó su padre, Mitch Winehouse, contra sus amigas Naomi Parry y Catriona Gourlay que habrían obtenido grandes ganancias por la subasta de artículos que fueron propiedad de la cantante. El papá de Amy, solicitó un pago por daños y perjuicios por casi 16 millones de pesos mexicanos.

Mientras Mariah Carey sigue dominando la temporada navideña con su canción “All I Want For Christmas is You”, Lisa, integrante de Blackpink, estrenó en sus redes sociales el cover de la canción “My Only Wish”, que originalmente fue un éxito navideño de Britney Spears. (Por Katia Plascencia Muciño)