Aunque dice entender el dolor y el enojo que deben sentir en este momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que son mentira las acusaciones de los familiares de Hipólito Mora, sobre la participación del Ejército en su asesinato.

“No, es mentira, no, no, es mentira. Traía su escolta y hay una base ahí. Llegaron a sostener de que, las balas, por ejemplo, eran del Ejército y es completamente falso. Fueron muchos tiros, fueron casi mil y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el Ejército. Yo comprendo el dolor y el enojo de los familiares, pero también no se debe de mentir”.

No tendría ningún propósito dejarlo sin protección o mandar a los soldados en su contra, añade, sería como darle elementos a sus adversarios para seguir atacándolo. (Por Arturo García Caudillo)