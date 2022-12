El campeón mundial de Box, Saúl el canelo Álvarez, recibió un homenaje en Juanacatlán donde pasó su infancia y parte de su adolescencia. El Ayuntamiento de esa localidad jalisciense lo nombró Hijo Distinguido, situación que agradeció el pugilista, al tiempo que estableció que en ese lugar empezaron los sueños de llegar lejos en el deporte.

“Con mucha disciplina todo se puede en esta vida. Yo soñé con ser campeón mundial y llegué muchísimo más lejos que eso, nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, todo lo que he estado logrando, muchas gracias hermano por un día enseñarme unos guantes de box, porque es lo que me ha cambiado mi vida. A mis entrenadores, gracias también por todo, gracias a mi familia y a ustedes. Veo muchas caras conocidas, me da mucho orgullo y me da mucho orgullo que me vean que salí adelante, ese niño pecosito que andaba en chinga de vago”.

Como final del acto protocolario de la sesión solemne de cabildo, se develó una estatua del Canelo Álvarez (Por: Juan Carlos González).