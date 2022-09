Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador tanto a diputados como a senadores por la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, al tiempo que hace un llamado a los gobernadores de oposición para que aclaren si les es útil el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores. Y me gustaría también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores de el Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina”.

También agradeció a los ministros Aguilar y Piña por retirar, antes de que fueran votados, los proyectos sobre la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa. (Por Arturo García Caudillo)