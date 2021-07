Tras el informe final del panel de expertos independientes sobre el mega apagón del 28 de diciembre que afectó a 10 millones de usuarios a nivel nacional, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, reconoció que hay responsabilidad no sólo de la empresa privada de generación de energía eólica involucrada, sino también de la CFE, y de él en lo particular.

“Hay una responsabilidad nuestra también. Nosotros no estamos ocultando nada. Con la premura de la empresa que quería instalarse en determinado tiempo, pues para obtener sus beneficios económicos, se hace un trabajo, se abre la línea y se deja sin protección. Es el privado y el error que cometimos nosotros. Somos dos. Yo señalo que es mi responsabilidad como director”.

Sin embargo, no quiso comprometerse a presentar una denuncia penal, y simplemente mencionó que donde haya responsables deberá haber castigo. (Por Arturo García Caudillo)